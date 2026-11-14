Китай построил спасательные корабли, которым не страшен отказ одной системы: в чём секрет

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Китай завершил семилетнюю программу строительства пяти спасательных кораблей нового поколения. Последнее судно серии, Donghai Jiu 152, вошло в состав Восточно-Китайского спасательного бюро. Его энергетическая установка развивает мощность 4000 кВт, а электродвижители и система динамического позиционирования позволяют удерживать заданную точку без постоянной работы якорей.

Автор: CCTV Источник: news.bjd.com.cn

Корабль длиной 69,5 м и шириной 14,6 м способен принять до 100 спасённых человек. Он рассчитан на работу при ветре силой до 12 баллов по шкале Бофорта. Для операций на мелководье предусмотрена трёхточечная якорная система, которая обеспечивает устойчивость при волнении до трёх баллов и позволяет проводить водолазные работы.

Отказ оборудования во время спасательной операции может сорвать всю миссию, поэтому китайские разработчики предусмотрели резервирование ключевых систем управления. Судно также получило мощную установку внешнего пожаротушения и беспилотный спасательный катер, способный самостоятельно обследовать опасные участки и определять наличие 11 видов токсичных газов.

Ещё одна особенность серии — полная локализация основных компонентов. Генераторы, электродвижители, подруливающие устройства и буксирные лебёдки произведены в Китае. Пекин рассчитывает получить не просто специализированные корабли, а независимую техническую базу для проведения сложных морских спасательных операций.

Источник: bjd

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 251 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
Блог Авто и транспорт 375 13141 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Когда Средиземное море почти высохло: что осталось на дне и можно ли было туда спуститься

Представьте, что море отступило не на несколько метров, а почти на два километра вниз. Бывший берег оказался далеко наверху. Между Европой и Африкой открылись огромные пространства, а оставшаяся...

A4TECH Bloody MS76 Plus — обзор механической клавиатуры с горячей заменой магнитных свитчей и частотой опроса 8000 Гц

Сегодня на обзоре обновленная модель MS76 Plus от A4Tech Bloody. У нее также съемные магнитные свитчи и весь список заведенных функций этих переключателей, что и у MS76. В основе расширенного...

Самый массовый обман аудиотехники 90-х: почему магнитолы из Китая с наклейкой «500 Вт» играли не громче советской «Весны»

В начале 1990-х годов на постсоветский рынок хлынул поток массовой электроники из Юго-Восточной Азии. Среди прочего появились компактные кассетные магнитолы и музыкальные центры, на корпусах...

✦ ИИ  Можно ли вычислить человека по IP-адресу и узнать, где он живёт на самом деле

В интернете регулярно появляются истории о том, как неизвестный собеседник вычислил человека по IP-адресу, узнал его домашний адрес и даже определил, в какой квартире он находится. Иногда такие...

Куда сходить в Москве в ноябре: выставки и мероприятия, которые не стоит игнорировать

Год уже близится к финалу, но музеи и галереи Москвы продолжают радовать новыми открытиями. К 160-летию Льва Бакста - новый проект Третьяковской галереи Несколько дней назад в Инженерном...

Хищную улитку завезли на Гавайи для борьбы с гигантской африканской — вредитель остался, а местные улитки начали исчезать

В 1955 году на Гавайях решили бороться с одним чужеродным видом при помощи другого. Гигантская африканская улитка Lissachatina fulica уже почти два десятилетия размножалась в садах и на плантациях,...