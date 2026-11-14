Китай построил спасательные корабли, которым не страшен отказ одной системы: в чём секрет

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Китай завершил семилетнюю программу строительства пяти спасательных кораблей нового поколения. Последнее судно серии, Donghai Jiu 152, вошло в состав Восточно-Китайского спасательного бюро. Его энергетическая установка развивает мощность 4000 кВт, а электродвижители и система динамического позиционирования позволяют удерживать заданную точку без постоянной работы якорей.

Корабль длиной 69,5 м и шириной 14,6 м способен принять до 100 спасённых человек. Он рассчитан на работу при ветре силой до 12 баллов по шкале Бофорта. Для операций на мелководье предусмотрена трёхточечная якорная система, которая обеспечивает устойчивость при волнении до трёх баллов и позволяет проводить водолазные работы.

Отказ оборудования во время спасательной операции может сорвать всю миссию, поэтому китайские разработчики предусмотрели резервирование ключевых систем управления. Судно также получило мощную установку внешнего пожаротушения и беспилотный спасательный катер, способный самостоятельно обследовать опасные участки и определять наличие 11 видов токсичных газов.

Ещё одна особенность серии — полная локализация основных компонентов. Генераторы, электродвижители, подруливающие устройства и буксирные лебёдки произведены в Китае. Пекин рассчитывает получить не просто специализированные корабли, а независимую техническую базу для проведения сложных морских спасательных операций.

Источник: bjd