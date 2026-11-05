Космический телескоп НАСА Swift приближается к Земле — обломки упадут в океан

Космическая обсерватория НАСА Swift, работающая на орбите с 2004 года, неконтролируемо падает на Землю. Миссия по повышению орбиты телескопа с помощью космического аппарата LINK компании Katalyst провалилась.

План состоял в том, чтобы LINK приблизился к Swift и нашёл подходящие места для установки хотя бы одного из трёх своих «захватчиков». Затем двигатели LINK должны были вернуть обсерваторию на её первоначальную орбиту на высоте 600 километров в течение двух-трёх месяцев.

Проблемы с системой управления ориентацией космического аппарата LINK привели к тому, что он даже не смог приблизиться к обсерватории достаточно близко. Swift продолжал терять высоту.

20 октября NASA объявило, что орбита Swift опустилась до высоты 275 километров над Землёй. Обсерватория, весящая приблизительно 1500 килограммов, больше не могла компенсировать возросшее атмосферное сопротивление. Она перешла в безопасный режим, после чего оперативная группа Swift в Университете Пенсильвании отдала команду, фактически прекратившую работу телескопа перед его неминуемыми огненными последствиями.

Согласно прогнозу Aerospace Corporation, Swift, скорее всего, сгорит в атмосфере. Предположительно, это случится 4 ноября. Эксперты предсказывают, что на первом этапе произойдет спуск обсерватории на высоту примерно 120 километров. После достижения этой высоты аппарат обычно входит в атмосферу в течение нескольких минут.

Воздух перед падающим телескопом нагреется настолько, что начнет светиться. Солнечные панели и антенны обычно отламываются первыми, и на высоте около 78 километров, примерно в восемь раз превышающей крейсерскую высоту пассажирского самолета, основная часть обломков распадается. Большая часть его материала расплавится и испарится.

Но это еще не все. Орбита Swift проходит над поясом Земли, простирающимся примерно до 21 градуса широты по обе стороны от экватора. Более 70 процентов этого пояса покрыто водами Тихого, Атлантического и Индийского океанов, поэтому любые обломки, скорее всего, упадут в океан. Однако этот пояс также включает населенные районы Африки, Южной и Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Большая часть конструкции Swift состоит из алюминия, проводов и электроники, которые плавятся на ранних стадиях входа в атмосферу. На Землю могут упасть небольшие, высокоплотные, термостойкие компоненты, изготовленные из таких материалов, как титан, сталь и стекло. К ним могут относиться шесть тяжелых маховиков, которые телескоп использовал для изменения своей пространственной ориентации, а также более прочные компоненты аппарата, такие как линзы и зеркала. Маска телескопа BAT, состоящая примерно из 52 000 крошечных свинцовых пластин, почти наверняка расплавится.

Источник: Wired