Samsung может пересмотреть систему камер своего следующего флагмана Galaxy S27 Ultra. По предварительным данным, компания собирается отказаться от лазерного модуля автофокусировки, который устанавливает в смартфоны серии Ultra начиная с Galaxy S21 Ultra. Вместо него производитель намерен использовать новую технологию AI Focus.

О возможных изменениях рассказал известный инсайдер Ice Universe. По его сведениям, на задней панели S27 Ultra больше не будет отдельного места для лазерного датчика. Все вырезы в блоке камер займут основные фотомодули и светодиодная вспышка. При этом пока неизвестно, как именно будет работать новая система фокусировки и сможет ли она полностью заменить привычное решение.

Название AI Focus указывает на использование искусственного интеллекта, однако подробностей о технологии инсайдер не привел. Не исключено, что производитель собирается перенести часть задач по наведению на резкость с отдельного аппаратного компонента на программные алгоритмы.

Это не единственное возможное изменение в камерах будущего флагмана. Ранее сообщалось, что предстоящая новинка может лишиться отдельного телеобъектива с трехкратным оптическим приближением. В таком случае в смартфоне останется только камера с пятикратным зумом.

Кроме того, производитель, по слухам, готовит новый дизайн задней панели: вместо отдельных вырезов для камер смартфон получит общий горизонтальный блок. Презентация серии S27 ожидается в начале 2027 года. Пока производитель не подтвердил ни отказ от лазерной автофокусировки, ни переход на AI Focus. Неизвестно и то, повлияют ли эти изменения на скорость и точность фокусировки при съемке.

Источник: AndroidPolice