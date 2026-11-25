Samsung может отказаться от технологии, которую использует со времен Galaxy S21 Ultra: новый S27 Ultra получит систему автофокусировки AI Focus
Samsung может пересмотреть систему камер своего следующего флагмана Galaxy S27 Ultra. По предварительным данным, компания собирается отказаться от лазерного модуля автофокусировки, который устанавливает в смартфоны серии Ultra начиная с Galaxy S21 Ultra. Вместо него производитель намерен использовать новую технологию AI Focus.
О возможных изменениях рассказал известный инсайдер Ice Universe. По его сведениям, на задней панели S27 Ultra больше не будет отдельного места для лазерного датчика. Все вырезы в блоке камер займут основные фотомодули и светодиодная вспышка. При этом пока неизвестно, как именно будет работать новая система фокусировки и сможет ли она полностью заменить привычное решение.
Название AI Focus указывает на использование искусственного интеллекта, однако подробностей о технологии инсайдер не привел. Не исключено, что производитель собирается перенести часть задач по наведению на резкость с отдельного аппаратного компонента на программные алгоритмы.
Это не единственное возможное изменение в камерах будущего флагмана. Ранее сообщалось, что предстоящая новинка может лишиться отдельного телеобъектива с трехкратным оптическим приближением. В таком случае в смартфоне останется только камера с пятикратным зумом.
Кроме того, производитель, по слухам, готовит новый дизайн задней панели: вместо отдельных вырезов для камер смартфон получит общий горизонтальный блок. Презентация серии S27 ожидается в начале 2027 года. Пока производитель не подтвердил ни отказ от лазерной автофокусировки, ни переход на AI Focus. Неизвестно и то, повлияют ли эти изменения на скорость и точность фокусировки при съемке.
Источник: AndroidPolice
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