Samsung рассказала, в чем заключаются основные различия между беспроводными наушниками Galaxy Buds On и Galaxy Buds 4 Pro. Несмотря на более поздний выход Buds On, они не превосходят старшую модель по всем параметрам. Производитель предлагает выбирать между устройствами с учетом привычек и условий использования.

Buds On рассчитаны прежде всего на тех, кому важен комфорт при длительном ношении. В отличие от традиционных внутриканальных наушников, они не вставляются глубоко в уши и не используют силиконовые насадки. Такая конструкция позволяет слушать музыку, не создавая привычного ощущения давления в слуховом канале. Производитель рекомендует эту модель для прогулок, занятий спортом и продолжительных поездок.

Еще одно преимущество Buds On — продолжительное время автономной работы. Кроме того, наушники не разделяются на левый и правый: каждый из них можно вставить в любое ухо, а нужное положение определяется автоматически.

Buds 4 Pro предназначены для другой аудитории. Их стоит рассматривать тем, кто ставит на первое место качество звучания и дополнительные аудиовозможности. В этой модели предусмотрены активное шумоподавление и адаптивный эквалайзер, позволяющий подстраивать звук. Также производитель отмечает улучшенное качество голосовой связи. Благодаря внутриканальной конструкции Buds 4 Pro лучше подходят для прослушивания музыки в шумных местах.

При этом Buds On не легче старшей модели: масса одного наушника составляет 6,65 г против примерно 5,1 г у Buds 4 Pro. Однако открытая конструкция может оказаться удобнее для тех, кому не подходят обычные внутриканальные наушники.

Стоимость моделей различается незначительно: Buds On оценены в $230, а Buds 4 Pro — в $250. Сейчас Buds On продаются в США и Южной Корее. В дальнейшем компания собирается вывести их и на другие рынки.

Источник: SamMobile