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Samsung расширила возможности персонализации панели быстрых настроек в One UI 9, но оставила без настройки один из самых заметных элементов — толщину ползунков яркости и громкости. Это вызвало спор вокруг философии фирменной оболочки: компания добавляет новые способы оформления интерфейса, но не позволяет отказаться от отдельных дизайнерских решений.

В One UI 9 регуляторы стали заметно массивнее по сравнению с One UI 8.5. Обозреватель PhoneArena Питер Костадинов оценил увеличение толщины примерно вдвое. По его мнению, новые элементы занимают больше пространства, не делая управление удобнее. При этом другие пользователи могут воспринимать увеличенные регуляторы как более заметные и удобные.

Претензия касается не самого обновлённого дизайна, а отсутствия альтернативы. Samsung разрешает менять расположение ползунков, переключать их ориентацию, настраивать цвета и фон панели, но вернуть прежнюю толщину через Good Lock нельзя. Получается парадокс: возможностей персонализации стало больше, однако конкретный элемент интерфейса остался вне контроля владельца смартфона.

Впрочем, считать это проблемой всех пользователей Galaxy было бы преувеличением. Одним нравится более крупный интерфейс, другим ближе компактное оформление One UI 8.5. Костадинов предлагает Samsung добавить отдельную настройку толщины в Good Lock, чтобы пользователи могли сами выбирать подходящий вариант. Он надеется увидеть такое решение в One UI 9.5, ожидаемой в начале 2027 года, но Samsung пока ничего подобного не обещала.

Источник: phonearena