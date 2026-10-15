Microsoft заявила об ускорении работы Windows 11 и оптимизации памяти для ПК с 8 ГБ ОЗУ

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Разработчики операционной системы Windows 11 сообщили о внедрении ряда улучшений, направленных на повышение быстродействия интерфейса до 20% и более эффективное использование оперативной памяти на базовых ПК с 8 ГБ ОЗУ.

Согласно заявлению представителя корпорации Microsoft Навджота Вирка, обновление меняет принцип работы с файлом подкачки, позволяя удерживать в ОЗУ до 2 ГБ дополнительных данных. Нагрузка на систему снижена за счет изменения алгоритма загрузки виджетов, которые активируются только при непосредственном обращении, освобождая около 200 МБ памяти. Изменения затронули ключевые элементы ОС: меню «Пуск», «Проводник», стандартный поиск, браузер Edge и утилиту «Ножницы».

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

При этом практические проверки издания Windows Latest показывают неоднородные результаты. В ходе тестирования устройство с 16 ГБ ОЗУ продемонстрировало снижение расхода оперативной памяти примерно на 2 ГБ, однако на конфигурации с 8 ГБ ОЗУ уровень загрузки остался прежним.

Источник: thenextweb

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