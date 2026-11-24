В 2026 году исполнилось десять лет смартфону OnePlus 3T — модели, которая помогла компании выйти за пределы аудитории энтузиастов Android и бросить вызов Samsung и Google. Устройство предлагало флагманский процессор Snapdragon 821 по цене от 439 долларов, тогда как сопоставимые смартфоны конкурентов стоили значительно дороже.

OnePlus 3T представили в ноябре 2016 года как улучшенную версию OnePlus 3. Новый процессор Qualcomm Snapdragon 821 заменил Snapdragon 820, а объём аккумулятора увеличили после жалоб пользователей на автономность предшественника. Смартфон получил 5,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей, до 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ встроенной памяти. Быстрая зарядка Dash Charge позволяла, по заявлению производителя, получить запас энергии на целый день за 30 минут.

Особенно заметным преимуществом стала цена. Базовая версия OnePlus 3T с накопителем на 64 ГБ стоила 439 долларов, а вариант на 128 ГБ — 479 долларов. Для сравнения, Google Pixel XL с аналогичным Snapdragon 821 начинался от 769 долларов, а Samsung Galaxy S7 Edge стоил от 749 долларов. Разница достигала 330 долларов, хотя OnePlus предлагала аппарат с сопоставимой вычислительной платформой.

Модель также закрепила стратегию выпуска промежуточных обновлений с индексом T, которой OnePlus пользовалась ещё около шести лет. Компания не раскрывала точные продажи OnePlus 3T, поэтому называть его самым продаваемым смартфоном бренда нельзя. Однако именно этот аппарат стал одним из заметных этапов превращения OnePlus из производителя для поклонников Android в полноценного конкурента крупнейших производителей смартфонов.

Источник: phonearena