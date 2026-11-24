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Игровой монитор Samsung Odyssey G6 научился обновлять изображение с частотой 1100 Гц, но за максимальную скорость придётся заплатить разрешением. В США начались продажи 27-дюймовой модели G60H, которая переключается между двумя режимами: 600 Гц при разрешении 2560 x 1440 пикселей и 1100 Гц при 1280 x 720 пикселях.

Монитор оснащён плоской Fast IPS-матрицей с временем отклика 1 мс (GtG). Samsung называет Odyssey G6 первым игровым монитором с поддержкой частоты 1100 Гц. При этом рекордный показатель доступен только в режиме Dual Mode с разрешением HD. Для полноценного QHD производительность ограничена 600 Гц. Это важный компромисс: максимальная плавность достигается за счёт заметного сокращения количества пикселей.

Для улучшения изображения в динамичных сценах Samsung добавила технологию Odyssey Clear Motion, предназначенную для уменьшения размытия движущихся объектов. Также предусмотрены HDR10+, Black Equalizer для повышения видимости деталей в тёмных участках и совместимость с Nvidia G-Sync. AMD FreeSync Premium работает не во всех режимах: при частоте 1100 Гц эта функция недоступна.

В оснащение входят DisplayPort 2.1, два HDMI 2.1, USB-B, два USB-A и разъём для наушников. Яркость панели составляет 400 кд/м², контрастность — 1000:1, охват цветового пространства sRGB — 99%. В США монитор оценили в 899,99 доллара. За пределами американского рынка сроки выхода и цены пока не объявлены.

Источник: samsung