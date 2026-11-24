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Samsung тестирует еще одну возможность для оболочки One UI 9.5, которая сможет самостоятельно распознавать планы владельца на поездку и предлагать проверить погоду в городе назначения. Благодаря этому владельцам смартфонов Galaxy не придется вручную искать нужный населенный пункт в приложении «Погода».

Нововведение основано на платформе PAC, которая анализирует данные из приложений Samsung и Google. Например, если в календаре запланировано мероприятие в другом городе или на электронную почту пришло подтверждение авиабилета, система может распознать предстоящую поездку. В таком случае система предложит посмотреть прогноз для места назначения.

Уведомление будет появляться непосредственно в интерфейсе приложения. Достаточно нажать на него, чтобы открыть актуальную информацию о погодных условиях в нужном городе. При этом функция рассчитана не только на дальние путешествия, но и на обычные поездки, например в соседний город на работу.

Новая возможность получила название «Персонализированный прогноз погоды». Для ее работы предусмотрен отдельный переключатель в настройках персонализированного анализа данных. После активации смартфон сможет самостоятельно определять ситуации, когда пользователю может понадобиться прогноз для другого местоположения.

Пока функция находится в разработке и скрыта в бета-версиях One UI 9.5, доступных для серии Galaxy S26. Компания еще не сообщила, когда планирует открыть к ней доступ. Не исключено, что нововведение появится в стабильной версии оболочки, выход которой ожидается вместе с семейством Galaxy S27 в начале 2027 года.

Также остается открытым вопрос обработки личной информации. Для определения маршрутов и планов система потенциально использует данные календаря, электронной почты и местоположения. Подробности о механизмах защиты этих сведений компания пока не раскрыла.

Источник: Gizmochina