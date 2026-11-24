Genspark представила SecondBrain VoicePad — компактное устройство, которое превращает голос в текст, записывает рабочие встречи и запускает инструменты искусственного интеллекта нажатием физических кнопок. Разработчики предлагают использовать его вместе с обычной клавиатурой, чтобы управлять приложениями и работать с ИИ без постоянного переключения между окнами.

На передней панели VoicePad расположены пять программируемых кнопок. Каждую можно назначить на запуск приложения, голосовой ввод или обращение к ChatGPT, Claude, Gemini и другим ИИ-инструментам. Два микрофона рассчитаны в том числе на распознавание тихой речи, что должно упростить использование устройства в открытых офисах. Программа Genspark Super App позволяет менять назначение кнопок.

VoicePad способен записывать встречи и разговоры даже без подключения к компьютеру: аудиофайлы сохраняются во встроенной памяти. После подключения программное обеспечение может преобразовать запись в текст, подготовить краткое содержание и выделить дальнейшие задачи. Устройство также поддерживает голосовой перевод более чем с 50 языков на английский. При этом для транскрипции, перевода и ИИ-функций требуется интернет — автономно работает именно запись звука.

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава методом ЧПУ-обработки. Устройство весит 85 г, оснащено низкопрофильными переключателями CHERRY MX Ultra Low Profile с ходом 1,8 мм и работает до 20 часов на одном заряде. VoicePad совместим с Windows и macOS, подключается по Bluetooth, также предусмотрен USB-C. Кампания на Kickstarter стартует 24 ноября 2026 года. Обычная цена составляет $169, а для участников краудфандинга предусмотрены специальные предложения: предварительное VIP-бронирование позволяет получить право на покупку за $99.

Источник: ithome