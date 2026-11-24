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Европейское космическое агентство показало обновлённые изображения вулкана Tharsis Tholus на Марсе. Снимки были получены камерой HRSC зонда Mars Express 15 июня 2026 года и опубликованы 17 ноября.

Гора находится в вулканическом регионе Тарсис, недалеко от экватора Красной планеты. Над окружающей равниной она поднимается примерно на 8 километров, однако уступает по масштабу соседнему Olympus Mons.

Tharsis Tholus относят к щитовым вулканам: его склоны формируются последовательными излияниями относительно жидкой лавы. Со временем породы на поверхности застывали, а новые потоки накладывались друг на друга.

На вершине вулкана заметна крупная кальдера — округлое понижение, возникшее после прекращения поступления магмы. Когда давление под вулканом снизилось, часть его внутренней структуры не выдержала нагрузки и обрушилась внутрь.

Склоны покрыты системой трещин и ступенчатых разломов. Между некоторыми разломами находятся грабены — вытянутые участки, опустившиеся относительно соседних блоков породы.

Такой рельеф указывает, что после активной фазы вулканизма поверхность региона испытывала растяжение. Внутренние напряжения могли деформировать кору и изменить очертания склонов.

Поверхность также густо усеяна кратерами от ударов метеоритов. Чем больше таких образований, тем дольше участок оставался без активных вулканических процессов, которые могли бы скрыть или стереть старые следы.

Стереоскопические данные HRSC дают возможность строить цифровую модель рельефа. На основе измерений высоты исследователи могут точнее оценивать крутизну склонов, глубину кальдеры и взаимное расположение разломов.

В опубликованных изображениях вертикальный масштаб увеличен в три раза. Это сделано для наглядности: без такого усиления перепады высот выглядели бы менее заметно.

Tharsis Tholus не является действующим вулканом. Его поверхность сохраняет следы нескольких этапов эволюции Марса: вулканизма, тектонических деформаций и метеоритных ударов.

Источник: Dailygalaxy