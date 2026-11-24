Увеличенная до 4200 люменов яркость и три дальнобойных светодиода, повседневный и тактически режимы с моментальным стробоскопом. Новая PRO-версия тактического фонарика Fenix TK22R появилась на официальном сайте производителя.

иллюстрация погружения с отрытым разъёмом зарядки Автор: Fenix Источник: www.fenixlight.com

Корпус фонарика изготовлен из алюминиевого сплава с черным стойким к истиранию матовым анодированием. Размер и вес: 165 x 40 x 26 мм и 251 г в полном сборе с аккумулятором. Фонарик комплектуется съёмной односторонней клипсой.

TK22R PRO питается от литий-ионного аккумулятора формата 21700, ёмкость комплектного составляет 5500mah. Для зарядки используется встроенный USB-C разъём. Он закрыт не привычной резиновой заглушкой, а металлической шторкой. Fenix заявляют для разъёма встроенную влагозащиту уровня IPX8, которая должна позволить ему выдерживать погружение на глубину до 2м метров даже в открытом состоянии. Фонарик поддерживает быструю зарядку 9В2А, что позволяет полностью зарядить комплектный аккумулятор за 1.5ч.

Для управления используется связка из двух хвостокнопок и запатенованного тумблера FlexiSensa, который в среднем положении блокирует фонарик, а два боковых отведены для тактического и повседневного режима. В первом доступны только mid-turbo яркости, а в последнем все четыре. Также для фонарика заявлен моментальный стробоскоп. В обычном случае две хвостокнопки потребовали бы дополнительной впрессованной в корпус трубки для проведения сигнала или необычного аккумулятора с +- на каждой стороне, но Fenix обошли это с помощью ещё одной запатентованной технологии APF.

Голова фонарика получила ударный безель с стеклобойными шариками. В качестве вторичной оптики используются 3 гладких рефлектора, на дне которых установлены бескупольные дальнобойные светодиоды Luminus SFT42R с дальнобойностью в 440м и общей яркостью в 4200 люменов, в то время как прошлая версия фонарика использовала один светодиод Luminus SST70 с турбо в 3200 люм. Уровни яркости Fenix TK22R PRO: 50-350-1000 люменов.

Источник: оф.сайт производителя