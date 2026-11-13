Intel и AMD не понадобились: китайский мини-ПК получил необычный процессор

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Платформа ПК

Китайская компания Maxtang представила мини-ПК FX1400 с четырёхъядерным процессором Hygon Haiguang 14XX. Чип работает на частоте до 3 ГГц при теплопакете 15 Вт и рассчитан на промышленное применение, где компьютерам приходится работать без остановки.

Автор: Maxtang Источник: www.ithome.com

Процессор поддерживает фирменный набор инструкций C86, а также оперативную память DDR4 и DDR5. Производитель заявляет о возможности круглосуточной эксплуатации и работе при температурах от −40 до +105 °C. Это существенно отличает Haiguang 14XX от обычных потребительских решений, рассчитанных преимущественно на офисные и домашние условия.

Процессор поддерживает китайские алгоритмы шифрования SM2, SM3 и SM4, виртуализацию и защищённую загрузку. Предусмотрена совместимость с промышленными протоколами EtherCAT, Modbus, MQTT и OPC UA, а также операционными системами реального времени. Сам компьютер рассчитан на работу при температуре от −10 до +50 °C — этот диапазон не следует путать с температурной стойкостью самого процессора.

Автор: Maxtang Источник: www.ithome.com

Корпус FX1400 имеет размеры 208 x 190 x 45 мм. На передней и задней панелях расположены шесть USB-A, два сетевых порта RJ-45, видеовыходы HDMI и VGA, а также аудиоразъёмы. Для накопителей предусмотрены M.2 SATA и M.2 2280 PCIe с поддержкой NVMe SSD или совместимого ИИ-ускорителя. Есть один слот DDR4 SO-DIMM, разъём Mini PCIe и опциональная встроенная память eMMC 5.0. Цена и сроки начала продаж пока не объявлены. Появление модели за пределами китайского рынка маловероятно.

Источник: ithome

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 222 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +114.40
Блог Платформа ПК 370 2301 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор беговой дорожки Genau Nordic 75: как три минуты ходьбы оказались тяжелее двадцатиминутной тренировки

  • Обзор
  • Спорт
Бегать по утрам нравится далеко не всем, особенно когда за окном дождь или холодно. С домашней беговой дорожкой все проще: заниматься можно в любое удобное время. Genau Nordic 75 позволяет...

Обзор Rapoo VT0 Max – флагманская начинка в ультралегком исполнении

Минимальная масса при бескомпромиссной аппаратной мощи — именно так сейчас выглядит золотой стандарт для манипуляторов, ориентированных на киберспорт. Наш сегодняшний гость, Rapoo VT0...

✦ ИИ  Колтуны у собаки после мокрого снега: почему влажная шерсть спутывается быстрее

После прогулки по мокрому снегу собака может выглядеть почти чистой. На шерсти нет репейника, веток или заметной грязи, поэтому хозяин вытирает лапы и ждёт, пока остальное высохнет само. На...

Три нейросети и один музыкант с гитарой: кто составил рабочий сет-лист на 60 минут

Можно ли поручить нейросети не просто перечислить популярные песни, а собрать из них программу с ограничениями по времени, составу и тематике? Для проверки один и тот же промпт отправили...

Вертолёт над 500-метровой башней: как устанавливали антенну CN Tower

В марте 1975 года центр Торонто получил зрелище, больше похожее на эпизод авиационного шоу, чем на обычную стройку. Над уже почти готовой CN Tower завис тяжёлый вертолёт Sikorsky S-64 Skycrane...

Лангош: как кусок хлебного теста превратился в венгерскую лепёшку, которую жарят целиком в масле

Лангош выглядит так, будто хлеб передумал становиться хлебом в последний момент. Дрожжевое тесто уже поднялось, но вместо печи его растягивают в широкий диск и целиком опускают в горячее масло....