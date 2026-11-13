Intel и AMD не понадобились: китайский мини-ПК получил необычный процессор

Китайская компания Maxtang представила мини-ПК FX1400 с четырёхъядерным процессором Hygon Haiguang 14XX. Чип работает на частоте до 3 ГГц при теплопакете 15 Вт и рассчитан на промышленное применение, где компьютерам приходится работать без остановки.

Процессор поддерживает фирменный набор инструкций C86, а также оперативную память DDR4 и DDR5. Производитель заявляет о возможности круглосуточной эксплуатации и работе при температурах от −40 до +105 °C. Это существенно отличает Haiguang 14XX от обычных потребительских решений, рассчитанных преимущественно на офисные и домашние условия.

Процессор поддерживает китайские алгоритмы шифрования SM2, SM3 и SM4, виртуализацию и защищённую загрузку. Предусмотрена совместимость с промышленными протоколами EtherCAT, Modbus, MQTT и OPC UA, а также операционными системами реального времени. Сам компьютер рассчитан на работу при температуре от −10 до +50 °C — этот диапазон не следует путать с температурной стойкостью самого процессора.

Корпус FX1400 имеет размеры 208 x 190 x 45 мм. На передней и задней панелях расположены шесть USB-A, два сетевых порта RJ-45, видеовыходы HDMI и VGA, а также аудиоразъёмы. Для накопителей предусмотрены M.2 SATA и M.2 2280 PCIe с поддержкой NVMe SSD или совместимого ИИ-ускорителя. Есть один слот DDR4 SO-DIMM, разъём Mini PCIe и опциональная встроенная память eMMC 5.0. Цена и сроки начала продаж пока не объявлены. Появление модели за пределами китайского рынка маловероятно.

Источник: ithome