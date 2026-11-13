Прогноз физиков в 1960-м году о наступлении конца света 13 ноября 2026 года не оправдался

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«Физики вычислили дату конца света», — гласил заголовок в New York Times в статье от 4 ноября 1960 года. По расчетам ученых, это должно произойти в пятницу, 13 ноября 2026 года. В этот день — или примерно в это время — численность населения Земли вырастет настолько, что приблизится к бесконечности, что приведет к автоматическому самоуничтожению человечества.

Авторами статьи были Хайнц фон Ферстер — австрийско-американский профессор и пионер кибернетики — и его ученики Патрисия М. Мора и Лоуренс В. Амиот. Работа, хотя и написанная в спокойном научном тоне и подкрепленная плотными математическими выкладками, имела название прямо из научно-фантастического романа.

Профессор Хайнц фон Ферстер подсчитал, что 13 ноября 2026 года — ровно в день его 115-летия — человечеству грозит вымирание. Основная причина этого — неконтролируемый рост населения.

Фон Ферстер создал математическую модель, которая, как позже выяснилось, была призвана подтвердить заранее задуманный сценарий. Он использовал демографические данные за последние две тысячи лет, чтобы определить точную дату «конца света».

«Наши праправнуки не умрут от голода. Они будут раздавлены», — написали ученые в своей работе.

Это смелое предсказание быстро стало темой жарких споров. Статью прокомментировали крупнейшие СМИ — от «Time» до «The New York Times». Некоторые эксперты восприняли это как шутку, другие — как серьезное предупреждение. Ученые из разных областей спорили о правильности модели, а авторы защищали свои расчеты.

В последующие десятилетия «уравнение судного дня» регулярно появлялось в учебниках по генетике, экологии и демографии. Теорию ученых даже приводили в качестве аргумента в пользу использования пестицидов в канадском парламенте.

Аналогичные прогнозы высказывались и в последующие годы. Пол Эрлих предсказал массовый голод в своем бестселлере «Демографическая бомба», а в докладе 1972 года «Пределы роста» предсказал системный коллапс цивилизации в 2020-х годах.

В результате в 1970-х годах международные организации начали настаивать на массовых программах контроля над рождаемостью, часто ставя в зависимость от них продовольственную помощь. Принудительная стерилизация была введена в Южной Азии, а в Китае до 2015 года действовала политика одного ребенка. Сегодня эти программы ушли в прошлое, и мир столкнулся с совершенно другой проблемой — старением общества.

Вопреки прогнозам пессимистов, количество людей до 15 лет в мире достигло своего пика уже в 2021 году. Многие страны — от Японии, через Венгрию и Турцию до Китая — сегодня призывают своих граждан заводить больше детей. Это совершенно противоположная ситуация той, которой опасались фон Ферстер и его единомышленники.

История «судного дня» фон Ферстера — это не только история о математической модели, но и о силе послания. Сам автор когда-то был иллюзионистом и прекрасно понимал, насколько важна форма изложения. Его статья представляла собой научный аргумент, снабженный в сенсационным заголовком, и именно он вошел в историю.

Источник: Science