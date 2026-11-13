Фонарь Acebeam пробивает темноту на 1,62 км, но его мощный свет работает по другому правилу

Acebeam Terminator M1 2.0 бьёт лучом на 1,62 км и выдаёт 3900 люмен, но эти возможности обеспечивают два разных излучателя. Производитель объединил в одном корпусе дальнобойный LEP-прожектор и мощный светодиодный фонарь. Первый предназначен для поиска удалённых объектов, второй — для освещения большой площади на близком расстоянии.

LEP-модуль формирует узкий луч с дальностью до 1620 метров. Его оптический зум меняет угол освещения от 3,1 до 23 градусов. Светодиодная система выдаёт до 3900 люмен — на 400 люмен больше, чем у предыдущей версии. Однако дальность её работы составляет 160 метров против прежних 231 метра.

Главное отличие от первой модели — возможность одновременно включать оба источника света. LEP подсвечивает удалённые объекты, а LED освещает пространство непосредственно перед пользователем. Есть и отдельный красный режим с тремя уровнями яркости и стробоскопом. Он позволяет пользоваться фонарём ночью, не нарушая адаптацию глаз к темноте.

За питание отвечает сменный аккумулятор 21700 ёмкостью 5600 мА·ч. В режиме максимальной яркости LED выдаёт 3900 люмен только первые три минуты, после чего мощность снижается до 1000 люмен. На этом уровне фонарь работает ещё около 2 часов 50 минут. Корпус из алюминиевого сплава AL6061-T6 защищён от воды и пыли по стандарту IP68: устройство выдерживает погружение на глубину до двух метров на 30 минут. Масса вместе с аккумулятором составляет 323 г.

Источник: acebeam