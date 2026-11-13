Компания Argon Audio выпустила проигрыватель винила TT MK2 BT с модулем Bluetooth 5.4

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Датский производитель аудиотехники Argon Audio представил проигрыватель виниловых дисков TT MK2 BT, ставший первой моделью бренда со встроенным передатчиком Bluetooth. Устройство оснащено модулем беспроводной связи стандарта Bluetooth 5.4 с поддержкой аудиокодеков SBC, aptX и aptX HD, что позволяет транслировать звук напрямую на беспроводные наушники, колонки или совместимые аудиосистемы. Рекомендованная розничная цена новинки составляет 299 евро.

Конструктивно модель TT MK2 BT построена на базе стандартной версии TT MK2 и получила корпус из МДФ, ременной привод и стальной опорный диск массой 1,8 килограмма на субдиске для снижения вибраций от двигателя. Проигрыватель укомплектован алюминиевым тонармом длиной 218,5 миллиметра с предустановленным MM-звукоснимателем Audio-Technica AT3600L со сменной конической иглой. Управление воспроизведением осуществляется вручную с поддержкой скоростей 33 и 45 оборотов в минуту и системой автоматической остановки вращения диска через три минуты отсутствия аудиосигнала.

Помимо беспроводного подключения, активируемого отдельной клавишей на корпусе, аппарат оборудован стереовыходом RCA и отключаемым встроенным фонокорректором RIAA для подключения к линейному входу усилителя, активной акустике или внешнему фонокорректору. В комплект поставки входят кабель RCA длиной 1,5 метра, сетевой кабель и пылезащитная крышка. Модель выпущена в пяти вариантах отделки корпуса: черном, синем, желтом, зеленом и ореховом.

Источник: blog.son-video