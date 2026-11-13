Компания Argon Audio выпустила проигрыватель винила TT MK2 BT с модулем Bluetooth 5.4

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Датский производитель аудиотехники Argon Audio представил проигрыватель виниловых дисков TT MK2 BT, ставший первой моделью бренда со встроенным передатчиком Bluetooth. Устройство оснащено модулем беспроводной связи стандарта Bluetooth 5.4 с поддержкой аудиокодеков SBC, aptX и aptX HD, что позволяет транслировать звук напрямую на беспроводные наушники, колонки или совместимые аудиосистемы. Рекомендованная розничная цена новинки составляет 299 евро.

Конструктивно модель TT MK2 BT построена на базе стандартной версии TT MK2 и получила корпус из МДФ, ременной привод и стальной опорный диск массой 1,8 килограмма на субдиске для снижения вибраций от двигателя. Проигрыватель укомплектован алюминиевым тонармом длиной 218,5 миллиметра с предустановленным MM-звукоснимателем Audio-Technica AT3600L со сменной конической иглой. Управление воспроизведением осуществляется вручную с поддержкой скоростей 33 и 45 оборотов в минуту и системой автоматической остановки вращения диска через три минуты отсутствия аудиосигнала.

Автор: Argon Audio Источник: argonaudio.com

Помимо беспроводного подключения, активируемого отдельной клавишей на корпусе, аппарат оборудован стереовыходом RCA и отключаемым встроенным фонокорректором RIAA для подключения к линейному входу усилителя, активной акустике или внешнему фонокорректору. В комплект поставки входят кабель RCA длиной 1,5 метра, сетевой кабель и пылезащитная крышка. Модель выпущена в пяти вариантах отделки корпуса: черном, синем, желтом, зеленом и ореховом.

Источник: blog.son-video

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 243 0
Автор Johan_Scarlettson Рейтинг +306.10
Блог Аудио и звук 1195 6927 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор беговой дорожки Genau Nordic 75: как три минуты ходьбы оказались тяжелее двадцатиминутной тренировки

Бегать по утрам нравится далеко не всем, особенно когда за окном дождь или холодно. С домашней беговой дорожкой все проще: заниматься можно в любое удобное время. Genau Nordic 75 позволяет...

Обзор Rapoo VT0 Max – флагманская начинка в ультралегком исполнении

Минимальная масса при бескомпромиссной аппаратной мощи — именно так сейчас выглядит золотой стандарт для манипуляторов, ориентированных на киберспорт. Наш сегодняшний гость, Rapoo VT0...

✦ ИИ  Колтуны у собаки после мокрого снега: почему влажная шерсть спутывается быстрее

После прогулки по мокрому снегу собака может выглядеть почти чистой. На шерсти нет репейника, веток или заметной грязи, поэтому хозяин вытирает лапы и ждёт, пока остальное высохнет само. На...

Три нейросети и один музыкант с гитарой: кто составил рабочий сет-лист на 60 минут

Можно ли поручить нейросети не просто перечислить популярные песни, а собрать из них программу с ограничениями по времени, составу и тематике? Для проверки один и тот же промпт отправили...

Вертолёт над 500-метровой башней: как устанавливали антенну CN Tower

В марте 1975 года центр Торонто получил зрелище, больше похожее на эпизод авиационного шоу, чем на обычную стройку. Над уже почти готовой CN Tower завис тяжёлый вертолёт Sikorsky S-64 Skycrane...

Лангош: как кусок хлебного теста превратился в венгерскую лепёшку, которую жарят целиком в масле

Лангош выглядит так, будто хлеб передумал становиться хлебом в последний момент. Дрожжевое тесто уже поднялось, но вместо печи его растягивают в широкий диск и целиком опускают в горячее масло....