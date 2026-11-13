Casio вернула ретро-дизайн с цифровым экраном

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Casio представила в США четыре новые модели часов Vintage с аналоговыми стрелками и цифровым экраном. Самая доступная версия стоит $69,95, а цена старшей достигает $94,95. Все новинки получили металлические браслеты, но корпуса изготовлены из смолы с декоративным покрытием.

Модели AQ230GA-3A, AQ240EG-3A, AQ240E-2A2 и AQ240E-1A различаются размерами и оформлением. Младшая AQ230GA-3A весит 47 г и получила зелёный циферблат с золотистым корпусом. Три версии серии AQ240E весят 51 г: среди них есть варианты с синим, чёрным и зелёным оформлением.

Цифровой экран расположен в нижней части циферблата и дополняет аналоговые стрелки. Он поддерживает второй часовой пояс, секундомер с точностью до 1/100 секунды, ежедневный будильник и почасовой сигнал. Предусмотрен автоматический календарь, однако в високосные годы дату придётся корректировать вручную.

От одной батарейки SR920W часы работают около трёх лет. Точность хода составляет +-30 секунд в месяц. Защита от воды рассчитана на повседневное использование, поэтому плавать в этих часах производитель не рекомендует. Новинки сначала появились в Японии, а теперь поступили в продажу в США.

Источник: casio