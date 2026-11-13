Xiaomi 18 пытается усидеть на двух стульях — аккумулятор на 7200 мА·ч увеличил вес компактного флагмана

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Стандартный Xiaomi 18 может получить массу около 200 г — всего на 3 г меньше, чем Xiaomi 18 Pro. Для смартфона с экраном диагональю 6,4 дюйма это неожиданно много, особенно с учётом того, что базовую модель позиционируют как более компактную альтернативу флагманам.

Автор: Thai Nguyen Источник: unsplash.com

По данным инсайдера Digital Chat Station, новинка также получит увеличенный аккумулятор, улучшенную камеру с основным сенсором на 200 Мп и проводную зарядку мощностью 100 Вт. Старшая конфигурация, предположительно, предложит 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 1 ТБ. Все эти характеристики пока не подтверждены Xiaomi.

Для сравнения, уже представленный Xiaomi 18 Pro весит 203 г и оснащён аккумулятором на 7000 мА·ч. При этом стандартной модели приписывают батарею на 7200 мА·ч. Получается, Xiaomi пытается разместить более ёмкий аккумулятор и крупный фотосенсор в корпусе сопоставимой массы. Сам инсайдер отмечает, что сочетать большую батарею, продвинутую камеру и небольшой вес непросто.

По предварительным данным, Xiaomi 18 представят в Китае в декабре. Ожидается плоский экран с разрешением 1,5K и процессор следующего поколения, выпускаемый по 2-нм техпроцессу. Однако пока речь идёт об утечках, а не о подтверждённых характеристиках. Глобальные сроки выхода базовой модели производитель не объявлял.

Источник: gizchina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +114.40
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