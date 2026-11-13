Samsung запутала следы Galaxy A18 5G перед запуском сразу семи версий

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Samsung готовит бюджетный смартфон Galaxy A18 5G. Устройство прошло сертификацию Bluetooth SIG сразу в семи вариантах, включая модификации для США, Канады и международного рынка. Это указывает на подготовку широкой географии продаж, хотя дату выхода и характеристики производитель пока не раскрыл.

В реестре появились обозначения SM-A186B, SM-A186B/DS, SM-A186U1, SM-A186U, SM-A186W, SM-A1860 и SM-S186V. Среди них есть версии с поддержкой двух SIM-карт, а также модели для американских операторов и разблокированного рынка. Подтверждено и коммерческое название Galaxy A18 5G.

Сертификация пока не позволяет судить о процессоре, экране, камерах и аккумуляторе. Известно лишь, что Samsung расширяет семейство Galaxy A18 после выхода версии с поддержкой 4G. Появление сразу семи региональных обозначений говорит о подготовке нескольких модификаций, но не означает, что все они появятся одновременно.

Источник: gsmarena