Солнце сломало привычную картину: магнитные поля внезапно начали вращаться наоборот

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| Новость | Наука и космос

Магнитные поля солнечного ветра неожиданно меняют направление вращения при переходе к очень малым масштабам. Эту закономерность обнаружила международная группа исследователей, проанализировав данные американского зонда Parker Solar Probe. Открытие позволяет по-новому взглянуть на турбулентность солнечной плазмы — один из процессов, влияющих на формирование геомагнитных бурь.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

На крупных масштабах магнитные структуры преимущественно вращаются против часовой стрелки, если смотреть в направлении от Солнца. Однако на малых масштабах картина меняется на противоположную: вращение становится преимущественно направленным по часовой стрелке. Учёные впервые непосредственно зафиксировали этот переход в космической плазме.

Разворот происходит на границе, где плазма перестаёт вести себя преимущественно как единая жидкость и начинает подчиняться динамике отдельных частиц. По мере удаления солнечного ветра от звезды эффект усиливается, а характерный масштаб перехода смещается в сторону более длинных волн. Это указывает на существование определённой структуры внутри турбулентности, которая прежде казалась практически хаотичной.

Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal Letters. Учёные рассчитывают использовать обнаруженную закономерность для совершенствования моделей солнечного ветра и процессов, сопровождающих солнечные выбросы. Это может улучшить понимание условий возникновения геомагнитных бурь, хотя готового метода их прогнозирования открытие пока не даёт.

Источник: sciencedaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +114.40
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