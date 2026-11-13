Российское часовое искусство покоряет Сингапур: Мануфактура «Anton Suhanov» выпускает на волю новые Flamingo

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Российский часовой мастер Антон Суханов официально представил новую модель часов «Flamingo», созданную для выставки IAMWATCH 2026, которая проходит в Сингапуре.

Новые «Фламинго» Автор: Мануфактура Anton Suhanov

Это глубокая адаптация новинки — знаменитых часов с пылающим балансом, который вынесен на сторону циферблата. Модель сохраняет свои уникальные функции, в числе которых особенный «ускоряющийся» запас хода, два барабана, оригинальные декоративные рубиновые вставки.

Но в то же время получает и функциональные декоративные особенности. В отличие от «нашей» версии, где один из мостов повторял изгибы Невы, здесь калибр украшает символ Сингапура — знаменитый Мерлион, который динамично машет хвостом при заводе часов.

Автор: Мануфактура Anton Suhanov Автор: Мануфактура Anton Suhanov

Подвергся «локализации» и цвет отдельных элементов, стрелок и ремешка. Это — еще одна географическая отсылка, в свете (и цвете) которой ярче раскрывается название. Намек на сады и парки, сингапурский зоопарк, который населяют розовые фламинго органично угадываются в модели.

Часы работают на базе собственного мануфактурного механизма, который был полностью спроектирован и создан российским мастером. В таком исполнении будет выпущено всего 18 часов.

Источник: Anton Suhanov