Beelink превратила мини-ПК в рабочую станцию с 16 ядрами и 192 ГБ памяти

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Компания Beelink вывела на международный рынок мини-ПК GTR9 Pro с 16-ядерным процессором AMD Ryzen AI Max+ 495 и 192 ГБ оперативной памяти. По вычислительным характеристикам новинка приближается к компактным рабочим станциям, но помещена в корпус размером всего 180 x 180 x 90,8 мм. Внешне компьютер напоминает Apple Mac Studio.

Процессор Ryzen AI Max+ 495 построен на архитектуре Zen 5 и располагает 16 ядрами, способными обрабатывать 32 потока. Тактовая частота в режиме Boost достигает 5,2 ГГц. За графику отвечает встроенный ускоритель Radeon 8065S на архитектуре RDNA 3.5 с 40 вычислительными блоками и 2560 потоковыми процессорами.

Одна из наиболее примечательных характеристик GTR9 Pro — возможность установить до 192 ГБ памяти LPDDR5X-8533. Она используется совместно процессором и встроенной графикой, что особенно важно для задач с высокой потребностью в памяти. Однако модули распаяны на материнской плате, поэтому увеличить объём после покупки нельзя. Для накопителей предусмотрены два слота M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 x4, каждый поддерживает SSD объёмом до 8 ТБ.

Для подключения предусмотрены два сетевых порта Ethernet со скоростью 10 Гбит/с каждый, два разъёма USB4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с, HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1. Компьютер поддерживает подключение четырёх дисплеев с разрешением до 8K, а беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. За охлаждение отвечают два вентилятора и испарительная камера. Питание обеспечивает встроенный блок мощностью 230 Вт

Источник: bee-link