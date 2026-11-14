29 часов без розетки: OnePlus 16 прошёл испытание, но один нюанс оказался неприятным

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| Новость | Смартфоны и телефоны

OnePlus 16 получил высшую оценку немецкого Notebookcheck, но за пределами Китая его покупка превращается в компромисс. Смартфон сочетает топовый процессор Qualcomm, мощную камеру, экран с частотой 185 Гц и продолжительное время автономной работы. Однако официально на европейский и американский рынки модель больше не выходит.

Автор: Шон Рейн Источник: unsplash.com

Журналисты напомнили, что 12 лет назад OnePlus изменила представление о флагманских смартфонах. Компания показала, что высокая производительность не обязательно должна стоить дорого, и составила конкуренцию Apple и Samsung. Теперь ситуация изменилась: материнская компания Oppo свернула присутствие OnePlus за пределами Китая и Индии, а новый аппарат приходится заказывать через специализированных импортёров.

В испытаниях Notebookcheck OnePlus 16 получил высшую оценку «очень хорошо». Эксперты выделили высокую производительность, слабое снижение частот под нагрузкой, быструю память, качественный корпус, хорошую камеру и длительную работу без подзарядки. Среди других достоинств — быстрая зарядка, инфракрасный порт, защита от воды и пыли, яркий дисплей с частотой обновления до 185 Гц и DC Dimming для уменьшения мерцания.

Но высокая оценка не устраняет недостатков китайской версии. В смартфоне нет поддержки eSIM, а производитель не дал обязательств по срокам программных обновлений. По мнению обозревателей, OnePlus по-прежнему умеет выпускать сильные и относительно доступные флагманы, но покупателям в Европе теперь приходится мириться с ограничениями импорта.

Источник: notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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