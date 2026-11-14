134 приложения для автоматизации на устройствах Samsung Galaxy: раскрыт список программ для новой функции Gemini

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Google готовит расширение возможностей Gemini для смартфонов и планшетов Samsung. ИИ-помощник сможет самостоятельно выполнять поручения пользователя сразу в нескольких приложениях. Например, по одной команде он сможет заказать продукты, вызвать такси, купить билеты или забронировать столик в ресторане. Для этого не придется вручную открывать каждую программу и выполнять все действия по отдельности.

Автор: Evgeny Opanasenko Источник: unsplash.com

Функцию Gemini Task Automation компания впервые показала вместе с семейством Galaxy S26. Теперь появились подробности о программной совместимости: издание Android Authority обнаружило перечень из 134 приложений, которые смогут работать с новой системой автоматизации. Помимо сервисов для покупок и заказа еды, в списке есть программы для бронирования авиабилетов и гостиниц, а также инструменты для работы с документами и отправки сообщений.

Однако распространить нововведение на все устройства компания не планирует. Воспользоваться им смогут только определенные модели 2026 года выпуска и более поздние устройства. Среди них смартфоны Galaxy S26, S26+, S26 Ultra и S26 FE, складные Z Flip 8, Z Fold 8 и Z Fold 8 Ultra, а также планшеты Tab S12+ и Tab S12 Ultra. Для работы потребуется Android 17 с оболочкой One UI 9.0 или более свежей версией.

Есть и программные ограничения. Предполагается, что Gemini сможет взаимодействовать только с приложениями, установленными из Google Play. Программы, доступные исключительно через Galaxy Store, могут остаться за пределами списка совместимых. Кроме того, функция, вероятно, будет появляться в разных странах постепенно. Компания пока не назвала точные сроки ее запуска и не подтвердила окончательный перечень поддерживаемых приложений.

Источник: SamMobile

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