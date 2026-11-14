Внутриканальные, но с игровым микрофоном: представлена гарнитура FiiO JD1 GAMING

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Бренд FiiO под дочерним брендом представил игровую гарнитуру с внутриканальными наушниками, микрофоном (съемным) на гибкой ножке и DSP процессором для обработки. Проводная модель JD1 GAMING оснащается 10 мм динамическим драйвером с диафрагмой из жидкокристаллического полимера, поддерживает декодирование контента с параметрами 384 кГц/24 бит и позволяет переключаться между тремя режимами звучания (Music/Gaming/Cinema).

Масса одного наушника 7 г. Длина кабеля 1,2 м, есть пульт, подключение к корпусу наушников 2-контактный разъем 0,78 мм, интерфейс подключения к источнику — угловой разъем Type-C. Сопротивление динамиков — 24 Ом, чувствительность — 109 дБ/мВт на 1 кГц. Заявленный частотный диапазон: 20 Гц-40 кГц.

Стоимость наушников в официальном магазине марки на площадке aliexpress.ru составляет 1 689 ₽. Доступно одно цветовое решение.

Источник: Сайт производителя