Внутриканальные, но с игровым микрофоном: представлена гарнитура FiiO JD1 GAMING

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Бренд FiiO под дочерним брендом представил игровую гарнитуру с внутриканальными наушниками, микрофоном (съемным) на гибкой ножке и DSP процессором для обработки. Проводная модель JD1 GAMING оснащается 10 мм динамическим драйвером с диафрагмой из жидкокристаллического полимера, поддерживает декодирование контента с параметрами 384 кГц/24 бит и позволяет переключаться между тремя режимами звучания (Music/Gaming/Cinema).

Автор: FiiO Источник: fiio.com

Масса одного наушника 7 г. Длина кабеля 1,2 м, есть пульт, подключение к корпусу наушников 2-контактный разъем 0,78 мм, интерфейс подключения к источнику — угловой разъем Type-C. Сопротивление динамиков — 24 Ом, чувствительность — 109 дБ/мВт на 1 кГц. Заявленный частотный диапазон: 20 Гц-40 кГц.

Стоимость наушников в официальном магазине марки на площадке aliexpress.ru составляет 1 689 ₽. Доступно одно цветовое решение.

Автор: FiiO Источник: fiio.com

Источник: Сайт производителя

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Для связи bdos@rambler.ru
? 0 227 0
Автор bdos Рейтинг +13016.40
Блог Аудио и звук 1195 6943 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Время можно отмотать назад лишь на одну квадриллионную долю секунды: физики нашли предел возврата в прошлое

В 1928 году британский астрофизик Артур Эддингтон сформулировал жесткое правило для проверки любых физических гипотез: если теория противоречит Второму началу термодинамики, ее придется отвергнуть...

Часы, которые всегда выглядят дороже своей стоимости — на примере хронографа Continental

Часы-хронографы всегда выглядят роскошнее и богаче, потому что - сложнее. Дополнительные циферблаты, множество стрелок, пускай в обычной жизни используемых не так уж часто, обогащают...

Почему в СССР свинушки считали съедобными, а потом признали ядовитыми, хотя их ели десятилетиями

В 1980 году в СССР вышел справочник «Грибы СССР», в котором свинушка тонкая ещё считалась пригодной в пищу после отваривания. Правда, авторы сделали небольшую оговорку: некоторые исследователи...

Когда на самом деле пал Вавилон: древние деревья Европы раскрыли дело давностью 3500 лет

Месопотамия второго тысячелетия до нашей эры — один из самых подробно описанных регионов Древнего мира. На территории современного Ирака и соседних стран археологи нашли десятки тысяч...

«Снежеть-110»: магнитофон первого класса с архитектурой высшей группы

В начале 1985 года Брянский электромеханический завод запустил серийное производство катушечного магнитофона «Снежеть-110-стерео». По заводскому паспорту аппарат относился к первому классу...

Когда Средиземное море почти высохло: что осталось на дне и можно ли было туда спуститься

Представьте, что море отступило не на несколько метров, а почти на два километра вниз. Бывший берег оказался далеко наверху. Между Европой и Африкой открылись огромные пространства, а оставшаяся...