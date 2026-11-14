Centurion представила электровелосипед с двигателем Bosch, способный выдерживать большие нагрузки

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Компания Centurion представила электровелосипед Easy R900 — модель, созданная ради комфортной и простой езды. Рама в Easy R900 низкая: такое решение удобно для велосипедистов с неограниченной подвижностью. Дополнительно комфорт во время езды повышает регулируемый подседельный штырь. Правда, амортизационной вилки в конструкции электровелосипеда нет.

Centurion Easy R900 Автор: Centurion Источник: www.centurion.de

Для ежедневных поездок на работу и путешествий Centurion Easy R900 оснащён всем необходимым. В комплектацию входят крылья спереди и сзади, фары, задний багажник и подножка. Предустановлен и замок рамы Abus Amparo 4750 X. Обратная сторона столь богатой комплектации — масса: 28,3 килограмма. При этом максимально допустимый вес электровелосипеда достигает 180 килограммов.

Centurion Easy R900 Автор: Centurion Источник: www.centurion.de

Вес велосипеда увеличивает и встроенный аккумулятор. Его ёмкость составляет 800 или 720 Вт·ч, в зависимости от выбранной версии. Аккумулятор снабжает энергией центральный мотор Bosch Performance Line PX: крутящий момент у него до 90 Н·м, а помощь при педалировании достигает 600%. Завершают оснащение электровелосипеда, гидравлические дисковые тормоза Magura MT A2 и 10-скоростная трансмиссия Shimano Cues.

Источник: notebookcheck