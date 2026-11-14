Палеонтологи пересмотрели карту древней жизни: главные открытия могут ждать не там, где искали раньше

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| Новость | Наука и космос

За последние 540 млн лет палеонтологи нашли далеко не все свидетельства древней морской жизни. Причём самые перспективные места для новых открытий могут находиться не в породах с динозаврами и ещё более древними организмами, а в относительно молодых геологических пластах. Учёные составили карту таких территорий, чтобы направить будущие экспедиции туда, где вероятность обнаружить неизвестные виды выше.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Томас Нойбауэр из Баварских государственных естественно-научных коллекций и Матиас Харцхаузер из Музея естественной истории в Вене изучили распределение находок морских животных, населявших мелководья. Для этого исследователи обработали данные международной Paleobiology Database и сопоставили их с геологическими картами Macrostrat. Впервые на глобальной карте отметили не только районы известных находок, но и территории, где подходящие для поиска ископаемых отложения практически не изучены.

Выяснилось, что палеозойские и мезозойские отложения исследованы настолько подробно, что новые экспедиции вряд ли существенно расширят сведения об обитавших тогда организмах. Совсем другая ситуация с кайнозоем, начавшимся 66 млн лет назад. Несмотря на уже накопленный материал, его морские мелководья сохраняют значительный потенциал для обнаружения неизвестных видов.

Однако отсутствие находок ещё не означает, что в породах обязательно скрываются новые окаменелости. Учёные отдельно оценили, где нужные геологические слои сохранились и доступны для изучения сегодня. Получившаяся карта поможет выбирать места для раскопок, а также находить перспективные экземпляры в музейных коллекциях, которые пока не получили полноценного научного описания.

Источник: sciencedaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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