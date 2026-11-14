Палеонтологи пересмотрели карту древней жизни: главные открытия могут ждать не там, где искали раньше
За последние 540 млн лет палеонтологи нашли далеко не все свидетельства древней морской жизни. Причём самые перспективные места для новых открытий могут находиться не в породах с динозаврами и ещё более древними организмами, а в относительно молодых геологических пластах. Учёные составили карту таких территорий, чтобы направить будущие экспедиции туда, где вероятность обнаружить неизвестные виды выше.
Томас Нойбауэр из Баварских государственных естественно-научных коллекций и Матиас Харцхаузер из Музея естественной истории в Вене изучили распределение находок морских животных, населявших мелководья. Для этого исследователи обработали данные международной Paleobiology Database и сопоставили их с геологическими картами Macrostrat. Впервые на глобальной карте отметили не только районы известных находок, но и территории, где подходящие для поиска ископаемых отложения практически не изучены.
Выяснилось, что палеозойские и мезозойские отложения исследованы настолько подробно, что новые экспедиции вряд ли существенно расширят сведения об обитавших тогда организмах. Совсем другая ситуация с кайнозоем, начавшимся 66 млн лет назад. Несмотря на уже накопленный материал, его морские мелководья сохраняют значительный потенциал для обнаружения неизвестных видов.
Однако отсутствие находок ещё не означает, что в породах обязательно скрываются новые окаменелости. Учёные отдельно оценили, где нужные геологические слои сохранились и доступны для изучения сегодня. Получившаяся карта поможет выбирать места для раскопок, а также находить перспективные экземпляры в музейных коллекциях, которые пока не получили полноценного научного описания.
Источник: sciencedaily
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