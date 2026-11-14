Зачем CD-плееру такой усилитель? FiiO DM11 удивил мощностью и конструкцией

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| Новость | Аудио и звук

Компания FiiO представила портативный CD-плеер DM11, который сочетает дизайн проигрывателей начала 2000-х годов с функциями современной Hi-Fi-аппаратуры. Устройство воспроизводит компакт-диски, передаёт звук по Bluetooth 5.4 и может работать в качестве внешнего USB-ЦАП. При этом производитель предусмотрел сменные аккумуляторы, что позволяет не зависеть от встроенной батареи по мере её износа.

Автор: FiiO Источник: fiio.com

Главная техническая особенность DM11 — балансный выход мощностью до 525 мВт на канал при нагрузке 32 Ом. Для портативного CD-плеера это серьёзный показатель: устройство рассчитано не только на компактные наушники, но и на многие полноразмерные модели. Аудиотракт построен на ЦАП Cirrus Logic CS43198 и усилителях SGM8262.

DM11 оснащён двумя сменными литий-ионными аккумуляторами ёмкостью 1000 мА·ч каждый. По заявлению производителя, одного заряда хватает более чем на четыре часа воспроизведения CD. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, верхняя крышка — из прозрачного закалённого стекла. Масса устройства составляет 263,5 г, размеры — 144,5 x 139 x 25 мм.

Автор: FiiO Источник: fiio.com

Плеер также умеет сохранять аудиодорожки с компакт-дисков в формате WAV на USB-накопитель. Для этого предусмотрен разъём USB-C. Дополнительно доступны восемь предустановок эквалайзера, электронная защита от пропусков при движении (ESP), оптический и коаксиальный цифровые выходы. В Китае FiiO оценила DM11 в 749 юаней. Покупателям предложат три варианта оформления: чёрный, голубой и оранжевый.

Источник: fiio

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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