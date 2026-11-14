Пока Apple и Samsung только развивают функции контроля здоровья, Huawei представила устройство для непрерывного измерения уровня сахара в крови

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Huawei представила Sense G1 — первое собственное носимое устройство для постоянного контроля уровня глюкозы. Оно предназначено для людей, которым необходимо следить за содержанием сахара в организме, и может передавать результаты измерений на смартфоны, умные часы и фитнес-браслеты компании.

Изображение отредактировано с помощью ChatGPT Автор: Huawei Источник: www.gizmochina.com

В отличие от обычных глюкометров, Sense G1 позволяет отслеживать изменения показателей в течение дня без необходимости регулярно брать кровь для анализа. Датчик определяет концентрацию глюкозы в межклеточной жидкости под кожей, после чего программные алгоритмы преобразуют полученные данные в значения, соответствующие уровню сахара в крови.

Новинка уже прошла сертификацию в Китае и получила статус медицинского изделия класса III. Это высшая категория в местной системе классификации, которая применяется для оборудования с наиболее серьезными медицинскими функциями.

По данным китайского издания ITHome, точность измерений устройства оценивается показателем MARD менее 10%. Устройство способно предупреждать владельца о резком повышении или снижении уровня глюкозы. Одного датчика должно хватать примерно на две недели использования, включая плавание.

Разработка устройства началась задолго до официальной презентации. Один из пользователей Weibo, представившийся участником проекта, сообщил, что тестировал Sense G1 еще в 2023 году. Вероятно, продолжительный путь до выхода на рынок был связан в том числе с получением необходимых разрешений. Пока компания не раскрыла стоимость новинки и не сообщила, появится ли устройство за пределами Китая.

Источник: Phonearena