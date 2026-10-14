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Компания Epomaker анонсировала беспроводную механическую клавиатуру Galaxy75, которая пополнит популярную линейку бренд-устройств в алюминиевом корпусе. Модель выполнена в классическом 75-процентном раскладе с полноразмерным блоком навигации и дополнительной клавишей F13.

Новинка получила корпус с мерцающим покрытием, поликарбонатную подложку для переключателей и пятислойную систему шумоизоляции для глухого звукового профиля. Клавиатура поставляется с линейными переключателями Creamy Jade, поддерживает горячую замену переключателей, а также оснащена южной ориентацией RGB-подсветки. Модель поддерживает три формата подключения — Bluetooth, 2.4 ГГц и USB Type-C — и оснащена аккумулятором емкостью 8000 мАч.

Настройка раскладки и подсветки осуществляется через открытый интерфейс VIA и фирменное веб-приложение Epomaker Hub. Клавиатура поступит в продажу в трех цветовых вариантах с кейкапами профиля Cherry из PBT и ABS-пластика. Точная стоимость устройства пока не объявлена.

Источник: techpowerup