OPPO нашла способ полностью убрать рамки смартфона, не изгибая экран
OPPO готовит для Find X11 Pro Max необычный экран с видимыми рамками шириной всего 0,3 мм. Добиться такого результата компания может без изогнутой матрицы: дисплей останется плоским, а защитное стекло загнут по всем четырём сторонам. О разработке сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station.
Для сравнения, у OPPO Find X10 Pro Max ширина рамок составляет около 1,15 мм. Если утечка подтвердится, новый флагман сократит этот показатель почти в четыре раза. Секрет конструкции — в плотной компоновке краёв дисплея и специальном стекле, которое визуально скроет границы экрана.
Однако технология может обойтись дорого. Инсайдер считает, что OPPO оставит её для наиболее дорогих моделей. Сам смартфон пока официально не представлен, а название Find X11 Pro Max связывают с утечкой по косвенным признакам.
Ранее этой модели приписывали 6,89-дюймовый экран BOE с разрешением 2K, основную камеру на 200 Мп и фронтальную на 100 Мп. Эти характеристики также не подтверждены производителем.
Источник: gadgets360
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