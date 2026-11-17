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Samsung готовит полноразмерные беспроводные наушники, которые должны стать конкурентом Apple AirPods Max и популярным моделям Sony. Устройство пока не представлено официально, однако в сети появились изображения, позволяющие оценить его предполагаемый дизайн. Также стало известно возможное название новинки — Galaxy Studio.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT на основе рендеров

Первые упоминания о разработке обнаружили еще в августе в программном коде приложения Galaxy Wearable. Тогда устройство фигурировало под обозначением Galaxy H1. Позднее появились сведения о поддержке активного шумоподавления и режима прозрачности, который позволяет слышать окружающие звуки, не снимая наушников.

Судя по новым материалам, производитель может выбрать дизайн, напоминающий Sony WH-1000XM4. На опубликованных изображениях видны крупные чашки и оголовье, а также несколько физических элементов управления. Среди них — отдельная кнопка для переключения режима шумоподавления и регуляторы громкости. Ранее также сообщалось о поддержке сенсорного управления.

Впрочем, пока нельзя утверждать, что изображения полностью соответствуют окончательному варианту устройства. Они, предположительно, взяты из приложения для управления наушниками и могут показывать предварительный дизайн. Поэтому внешний вид серийной модели еще может измениться.

По имеющимся данным, компания планирует выпустить наушники как минимум в двух цветах — черном и красном. Другие подробности пока не раскрываются. В частности, неизвестны характеристики звука, время автономной работы и стоимость устройства.

Ожидается, что наушники представят в начале 2027 года. По предварительной информации, премьера может состояться одновременно с выходом флагманской серии смартфонов S27.

Источник: Notebookcheck