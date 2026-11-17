Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания Hercules представила семейство электровелосипедов Lyon, подготовленное к выходу на рынок в рамках модельного ряда 2027 года. Новинки предназначены для городских поездок и путешествий. Производитель предусмотрел две модификации, несколько вариантов аккумуляторов и оснащение, которое уже включает багажник и осветительные приборы.

Версии F8 и R8 отличаются прежде всего тормозной системой. Обе получили гидравлические дисковые тормоза Tektro, но у R8 дополнительно предусмотрен ножной тормоз. В остальном велосипеды практически одинаковы: они оснащены восьмискоростной планетарной трансмиссией Shimano Nexus.

За работу электропривода отвечает центральный двигатель Bosch с крутящим моментом 60 Нм. Велосипед весит около 24 кг. Покупатели смогут выбрать аккумулятор на 400 или 540 Вт·ч. Батарея частично встроена в раму, но ее можно снять через верхнюю часть конструкции.

В оснащение также входят дисплей Bosch Purion 200, задний багажник, встроенные фонари и подножка. Рама с низкой верхней частью упрощает посадку и высадку, а амортизационная вилка с ходом 80 мм должна смягчать неровности дороги. Положение руля можно менять благодаря регулируемому выносу.

Продажи новинок планируется начать в апреле 2027 года. Велосипеды будут доступны в трех цветовых вариантах. Стоимость версии с аккумулятором на 400 Вт·ч составит 2400 евро, а исполнение с батареей на 540 Вт·ч обойдется в 2600 евро. Бренд работает на нескольких европейских рынках, однако широких поставок за пределы Европы не предусмотрено.

Источник: Notebookcheck