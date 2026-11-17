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NVIDIA объединила четыре компактных компьютера DGX Spark в вычислительный кластер, способный запускать ИИ-модели с 700 млрд параметров. Система располагает 512 ГБ объединённой памяти и 20 ТБ NVMe-хранилища. Вместо одного крупного суперкомпьютера компания предлагает разработчикам собрать вычислительную платформу из нескольких настольных устройств.

Каждый узел построен на процессоре GB10 Grace Blackwell Superchip. Он сочетает 20-ядерный Arm-процессор и графический ускоритель Blackwell с 6144 ядрами CUDA. Производительность одного DGX Spark достигает 1 PFLOP в вычислениях FP4. При объединении четырёх устройств вычислительная нагрузка распределяется между ними, а общий объём памяти достигает 512 ГБ.

Для соединения компьютеров NVIDIA использовала сетевые адаптеры ConnectX-7. Узлы связаны по кольцевой схеме, поэтому отдельный коммутатор не нужен. Поддержка формата NVFP4 позволяет запускать модели с числом параметров до 700 млрд. Это один из ключевых сценариев, ради которых компания предлагает объединять несколько DGX Spark.

Однако кластер рассчитан не только на искусственный интеллект. NVIDIA предусматривает его использование для научных расчётов, моделирования жидкостей, молекулярной динамики и исследований новых материалов. Компания уже продемонстрировала работу приложений LAMMPS с Kokkos и NAMD, а также готовит инструменты для разработки программ под распределённые вычисления.

DGX Spark HPC Developer Kit предлагается через партнёров NVIDIA, включая Acer, ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, Lenovo и MSI. Стоимость комплекта из четырёх систем пока не раскрыта. Разработчики получают возможность испытывать и отлаживать сложные вычислительные приложения на собственном оборудовании, прежде чем переносить их на крупные суперкомпьютеры.

Источник: nvidia