При стартовой цене $2000 iPhone Duo является самым дорогим смартфоном Apple. Тем не менее, он оснащен не самыми передовыми компонентами. По сравнению с моделями серии Pro, здесь установлена ​​более простая камера, а если сравнивать с другими iPhone — отличается и способ разблокировки. Даже бюджетный iPhone 17e оснащен системой распознавания лиц Face ID, а владельцам дорогого Duo приходится использовать для аутентификации отпечаток пальца.

По заявлению Apple, преимущество такого подхода в том, что разблокировать iPhone можно одинаковым способом — независимо от того, открыт он или закрыт. Компания не объясняет, почему было решено отказаться от технологии Face ID; возможно, причина кроется в нехватке места внутри компактного корпуса. Тем не менее, как сообщает, в частности, издание Wired, в iOS 27.3 для iPhone Duo появится функция распознавания лиц.

Новая функция уже появилась во второй бета-версии iOS 27.3 для разработчиков — в разделе настроек «Touch ID и код-пароль». По информации 9to5Mac, процесс настройки аналогичен таковому у Face ID: пользователю достаточно лишь на мгновение посмотреть вправо, влево, вверх и вниз. По данным Wired, Apple использует здесь технологию, применяемую также в дисплее для «умного дома» Homeview, которая позволяет идентифицировать до шести пользователей. При этом учитываются и дополнительные факторы, например, голос. Впрочем, эта система не столь всеобъемлюща, как Face ID, и может быть более уязвимой для атак.

Вероятно, именно поэтому Apple ограничивает возможности использования нового метода разблокировки. В то время как Face ID позволяет, помимо прочего, подтверждать платежи через Apple Pay («оплата лицом») или открывать доступ к приложению с паролями, функция распознавания лиц на модели Duo дает возможность лишь разблокировать сам iPhone. Для всех остальных действий по-прежнему требуется отпечаток пальца или ввод кода разблокировки экрана. Кроме того, каждые 45 минут функцию необходимо активировать заново — с помощью отпечатка пальца или ввода кода. И еще один нюанс: решение не работает с камерой FaceTime, расположенной у внутреннего дисплея. Таким образом, разблокировка по лицу в разложенном состоянии невозможна.

Помимо нового способа разблокировки, предусмотрена и противоположная функция: устройство Duo можно настроить так, чтобы оно блокировалось при складывании. Сейчас же при складывании активируется внешний экран; чтобы заблокировать iPhone, пользователям приходится специально нажимать боковую кнопку.

Точная дата выхода обновления iOS 27.3 пока неизвестна. Однако Apple обещала запустить новое приложение «Здоровье» (Health) в конце 2026 года. На данный момент оно является частью iOS 27.3.

Источник: 9to5Mac