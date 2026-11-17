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Компактная аудиосистема Victor EX-HR10000 использует дерево не только для корпуса: из него изготовлены сами излучатели звука и элементы акустической настройки. В каждой колонке установлен 9-сантиметровый широкополосный динамик WOOD CONE. Производитель дополнил его необычной конструкцией мембраны, чтобы изменить распространение звуковых колебаний и расширить звуковую сцену.

В диффузоре применена технология анизотропной мембраны. К нему крепятся тонкие пластины из вишни, расположенные вдоль и поперёк. Внутри корпусов также установлены специальные резонансные элементы из ели, бамбука и вишни. Ещё одно решение — восьмиугольные блоки из красного дуба, предназначенные для усиления низкочастотной составляющей.

Инженеры Victor использовали искусственно состаренные резонансные элементы и изменили конструкцию акустических корпусов относительно более ранней модели EX-HR99. Настройку звука проводили совместно со специалистами Victor Studio. Отдельное внимание уделили передаче нюансов оригинальных музыкальных записей и пространственному звучанию.

Электронная часть включает цифровой усилитель DEUS мощностью 50 Вт на канал, CD-привод, Bluetooth 4.2 и USB с поддержкой FLAC и WAV. Система воспроизводит аудиофайлы с частотой дискретизации до 192 кГц, а технология K2 позволяет улучшать звучание цифровых записей.

Источник: victor