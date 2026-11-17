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На саммите APEC 2026 заметили генерального директора Xiaomi Лэй Цзюня с ещё не представленным смартфоном Xiaomi 18. Снимки с мероприятия позволяют впервые рассмотреть реальный внешний вид базовой модели. Особенно выделяется белый корпус с полностью чёрным блоком камер — такое оформление напоминает дизайн Xiaomi 15.

На фотографиях руководитель Xiaomi держит устройство во время саммита для руководителей компаний APEC, проходящего 17 ноября. Судя по опубликованным кадрам, смартфон получил квадратный выступ камеры в верхней части задней панели. При этом более крупное изображение, распространённое вместе с фотографиями, обработали с помощью ИИ. Это не официальный рендер и не отдельный снимок устройства.

Ожидаемые характеристики Xiaomi 18 пока основаны на утечках. Смартфону приписывают плоский 6,4-дюймовый экран с разрешением 1,5K, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 по 2-нм техпроцессу и основную камеру на 200 Мп с сенсором оптического формата 1/1,28 дюйма. Также сообщается о сверхширокоугольной камере на 50 Мп и 200-мегапиксельном телеобъективе с трёхкратным оптическим приближением.

Среди других ожидаемых характеристик — аккумулятор ёмкостью 7200 мА·ч, проводная и беспроводная зарядка мощностью 100 Вт, а также HyperOS 4 на базе Android 17. Выход стандартного Xiaomi 18 в Китае ожидается в декабре. Сама Xiaomi пока не подтвердила ни характеристики, ни дату презентации базовой модели.

Источник: gizmochina