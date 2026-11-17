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ASUS представила игровую мышь ROG Harpe II Ace Mini массой всего 47 г, оснастив её сенсором на 65 000 DPI и беспроводным подключением с частотой опроса 8000 Гц. При этом производитель не стал упрощать начинку ради уменьшения веса: новинка получила переключатели с ресурсом 100 млн нажатий и систему передачи данных SpeedNova нового поколения.

В основе устройства лежит оптический сенсор AimPoint Pro 65K, способный отслеживать до 20 000 кадров в секунду. Полусимметричный корпус размером 118,2 x 61,3 x 40,2 мм рассчитан на когтевой и пальцевый хват. Такая форма позволяет точнее корректировать положение курсора движениями пальцев, не полагаясь только на запястье.

За беспроводную связь отвечает SpeedNova 8K Gen II. Приёмник отслеживает радиопомехи и самостоятельно ищет менее загруженные каналы. ASUS заявляет о снижении задержки на 40% относительно предыдущего поколения. Дополнительно предусмотрены 11 уровней высоты отрыва сенсора от поверхности и режим Zone Mode для настройки частоты опроса, чувствительности и мощности беспроводной передачи.

К разработке формы привлекли чемпиона мира по VALORANT Максимилиана Demon1 Мазанова, который тестировал прототипы и участвовал в настройке конструкции. Помимо стандартных чёрного, белого, красного и голубого исполнений, ASUS подготовила специальную версию с сиреневым градиентом и подписью киберспортсмена. Настраивать мышь можно через браузер Gear Link без установки отдельной программы.

Источник: asus