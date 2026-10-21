Black Shark анонсировала беспроводные наушники и кулер-подставку для ноутбуков

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| Новость | Клавиатуры, мыши и периферия

Компания Black Shark анонсировала скорый выход двух новых устройств: внутриканальных наушников Fengming BE32 в киберспортивном исполнении и фирменной подставки для ноутбуков.

Автор: Black Shark Источник: m.weibo.cn

Аксессуар для охлаждения использует нагнетательную конструкцию с герметичным уплотнением для подаваемого воздуха, а также оснащен встроенным цифровым дисплеем и регулируемой ножкой.

Автор: Black Shark Источник: m.weibo.cn

Полноценная премьера устройств состоится 30 октября на осенней презентации бренда, посвященной игровой экосистеме. Производитель пока не раскрывает подробные технические характеристики, однако на тизерах мероприятия компании намекают и на другие секретные новинки.

Источник: IT Home

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