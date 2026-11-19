Марсианские дюны могут рассказать, насколько сильные ветры дули на планете миллиарды лет назад. Учёные из Стэнфордского университета обнаружили закономерность, которая позволяет восстанавливать скорость древних ветров по размеру песчинок. Причём этот метод работает не только на Земле, но и на Марсе, несмотря на существенные различия между атмосферами двух планет.

Исследователи проанализировали 30 лет метеорологических наблюдений и данные о песке из 24 дюнных районов Земли. Во всех случаях основную массу песка переносили ветры, скорость которых лишь немного превышала порог, необходимый для сдвига зёрен с места. Размер частиц оказался тесно связан с этой скоростью: более крупные песчинки требуют более сильного ветра, а мелкие начинают двигаться при меньшей нагрузке.

Затем учёные проверили закономерность на марсианских дюнах. Соотношение между размером песка и скоростью ветра оказалось похожим на земное, хотя на Марсе отличаются атмосферное давление, гравитация и плотность осадочного материала. Это указывает на то, что один и тот же физический принцип может объяснять формирование дюн на разных планетах.

Самое интересное — песчинки способны сохранять информацию о ветрах намного дольше, чем существует сам песчаный ландшафт. По размеру частиц в древних осадочных породах исследователи рассчитывают оценивать условия, при которых формировались дюны, в том числе в породах возрастом около 3 млрд лет. Такой подход может помочь восстановить историю атмосферы Марса и проверить климатические модели древней Земли.

Источник: scitechdaily