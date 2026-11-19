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Samsung начала тестирование One UI 9.5, в которой появилось несколько новых возможностей для смартфонов Galaxy. Первая бета-версия уже доступна пользователям в шести странах. Среди главных изменений — встроенная блокировка приложений, новые способы передачи файлов, обновленная камера и дополнительные возможности персонализации.

В этот раз компания изменила и сам подход к запуску тестовой прошивки: вместо постепенного расширения географии компания открыла бета-программу сразу во всех шести странах-участницах. Пока установить обновление могут только владельцы устройств серии Galaxy S26. Для получения доступа необходимо подать заявку через приложение Samsung Members.

Одним из наиболее заметных нововведений стала функция блокировки отдельных приложений. Она позволяет ограничить доступ к личной информации без необходимости устанавливать сторонние программы. Также компания переработала Quick Share: теперь для передачи файлов между двумя устройствами достаточно приложить смартфон отправителя к смартфону получателя.

Изменения затронули и повседневные функции. Например, функция персонализированных ИИ-сводок научилась напоминать о важных событиях, а биометрическая проверка с помощью отпечатка пальца и распознавания лица стала проще. Приложение камеры получило дополнительные возможности настройки, благодаря которым пользователи смогут удобнее менять его интерфейс под свои предпочтения.

Появились и новые эффекты оформления: обои экрана блокировки теперь реагируют на наклоны смартфона, создавая иллюзию движения изображения. Кроме того, компания добавила возможность загрузить целую коллекцию мелодий Over the Horizon. В приложении Samsung Health также появилась функция для записи мыслей и наблюдений за своим состоянием.

Пока One UI 9.5 проходит открытое бета-тестирование, поэтому перечень поддерживаемых устройств и набор возможностей могут измениться. Сроки выхода стабильной версии прошивки Samsung пока не раскрыла.

Источник: SamMobile