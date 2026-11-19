Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания Vaio представила обновлённый ноутбук F14 (VJF143), который работает без подзарядки почти на 50% дольше предшественника. При воспроизведении видео заявленное время автономной работы достигает 11,5 часа. Одновременно производитель заменил процессоры Intel Raptor Lake-U на новое поколение Wildcat Lake.

В базовой конфигурации установлен пятиядерный Intel Core 3 304, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Более дорогие версии получат процессоры Core 5 320 или Core 7 350. Максимальная комплектация предусматривает 32 ГБ оперативной памяти и накопитель на 1 ТБ.

Vaio F14 оснащён 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и соотношением сторон 16:9. Набор интерфейсов включает два порта USB4, два USB-A 3.2 Gen 1, HDMI и гигабитный Ethernet. Корпус имеет размеры 322,9 x 221,5 x 19,5-19,7 мм, масса ноутбука составляет 1,32 кг.

В Японии стоимость новинки начинается примерно с 1040 евро в пересчёте с местной валюты. Максимальная конфигурация оценивается примерно в 2230 евро. Ноутбук доступен в цветах Navy Blue, Satin Gold и Satin Silver. О сроках международного выхода Vaio пока не сообщила.

Источник: vaio