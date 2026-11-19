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Компания готовит необычный график обновления смартфонов: сначала выйдут дорогие модели, а стандартный iPhone 18, доступный iPhone 18e и тонкий iPhone Air 2 появятся только весной 2027 года. По предварительным данным, массовое производство этих устройств начнётся не раньше января.

Причина переноса связана с производственными приоритетами Apple. Samsung и LG сейчас наращивают выпуск OLED-дисплеев для iPhone 18 Pro, Pro Max и складного iPhone Duo. Производители экранов намерены переключиться на стандартные модели и iPhone Air 2 ближе к концу декабря или в январе. Для них требуются меньшие объёмы панелей, а их производство считается менее сложным.

Ожидается, что iPhone 18e станет доступной моделью семейства, а iPhone Air 2 продолжит концепцию тонкого и лёгкого смартфона. Поставщиком дисплеев для Air 2, согласно утечке, выступит исключительно Samsung.

По отраслевой оценке, стандартная модель и Air обычно обеспечивают более 30% продаж всего семейства iPhone. При этом обычный iPhone продаётся лучше тонкой версии. Для Apple разделение релизов позволит сначала сосредоточиться на более дорогих устройствах, а затем привлечь внимание к остальным моделям. Сама компания пока не подтверждала мартовские сроки выхода новинок.

Источник: phonearena