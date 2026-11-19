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Tekiby представила LC-Formula, обновлённую версию электровелосипеда LC 1500, похожую на мотоцикл Harley-Davidson. Седло регулируется электрически системой MorphRide от 660 до 810 мм, а вынос руля регулируется вручную, и высота руля меняется от 860 до 1020 мм. Так посадку можно сделать высокой и расслабленной, как на чоппере, или низкой и спортивной, в духе гоночных мотоциклов. Заднее мотор-колесо развивает до 3500 Вт и 140 Н·м, питание идёт от батареи на 60 В и 25 А·ч. Производитель заявляет максимальную скорость выше 72 км/ч и запас хода до 80 км на электротяге.

Рама стальная трубчатая, ферменной конструкции. Спереди стоит перевёрнутая вилка мотоциклетного типа, сзади пружинный амортизатор. Тормоза гидравлические дисковые, суппорты двухпоршневые на обоих колёсах. Поддерживается вторая батарея, она продаётся отдельно.

Педали сохранены, но есть ручка газа и полностью электрический режим. В европейские правила для электровелосипедов, где допустим мотор до 250 Вт и отключение помощи на 25 км/ч, LC-Formula не укладывается.

Первая версия LC 1500 имела мотор 1500 Вт, батарею 48 В и 30 А·ч, скорость до 61 км/ч и запас хода до 120 км.

Предзаказ на сайте производителя стоит 1999 долларов, обычная цена 2699 долларов.

Источник: Transition Velo