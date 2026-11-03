Samsung готовит самое большое складное устройство Galaxy с 17-дюймовым экраном

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Ноутбуки, планшеты и электронные книги

Samsung готовит необычное складное устройство с экраном диагональю 17 дюймов. По предварительным данным, новинка сможет превращаться из большого дисплея в компактный планшет, а по формату будет находиться где-то между привычными планшетами и ноутбуками. О разработке сообщил корейский инсайдер kro в социальной сети X.

Автор: Amanz Источник: unsplash.com

Первые сведения о проекте появились еще в августе. Тогда сообщалось, что компания рассматривает несколько вариантов конструкции и испытывает разные прототипы. Теперь, судя по новой публикации источника, работа над устройством продолжается. Предполагается, что в разложенном виде оно получит 17-дюймовый экран, а после складывания его размер сократится примерно до 8 дюймов. Как именно будет устроен механизм трансформации, пока неизвестно.

Идея складного планшета для бренда не новая. Компания уже показывала похожие разработки на выставках, а слухи о таком устройстве появлялись еще несколько лет назад. Однако теперь проект, похоже, приблизился к практической реализации. Не исключено, что новинку представят в 2027 году. Возможными сроками называют лето или осень, когда производитель традиционно проводит презентации своих складных устройств и новых планшетов.

Пока неизвестно, получит ли устройство название Galaxy Tab Fold и сколько оно будет стоить. Компания также не подтверждала сам факт разработки. Главный вопрос заключается в том, сможет ли производитель предложить достаточно доступное решение: сложная конструкция и большой гибкий экран могут сделать такое устройство заметно дороже обычных планшетов.

Источник: Phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 245 0
Автор Zloi Рейтинг +5245.20
Блог Ноутбуки, планшеты и электронные книги 334 2660 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Влад Цепеш и граф Дракула: что известно о реальном правителе и откуда взялся вампир

Реальный Влад Цепеш не знал про вампиров, а Стокер, похоже, взял у него только имя. Разбираем, что известно о правителе Валахии и откуда взялся граф Дракула.

Почему Claude Code и Codex расходуют так много токенов и можно ли платить меньше

Представьте, что вы попросили нейросеть исправить одну небольшую ошибку в приложении. Она изучила код, нашла проблему, внесла изменения и сообщила, что всё готово. На экране вы видите несколько...

Инджера: как кислая эфиопская лепёшка одновременно стала хлебом, тарелкой и столовым прибором

Есть блюда, которые едят с хлебом, и есть хлеб, на который кладут блюдо. Инджера умудряется быть и тем и другим одновременно. Огромная мягкая лепёшка лежит на общем блюде, впитывает сок тушёного...

Где шерсть, котик? Почему одни кошки пушистые, а сфинксы лысые

Стоит поставить рядом пушистого мейн-куна и голого сфинкса, и трудно поверить, что перед нами представители одного семейства. У одного — густая шуба, роскошный хвост и даже мех между...

Три динамика на один канал: как советский магнитофон «Астра-4» создавал объемный звук без стерео

10 ноября 1966 года ленинградский завод «Техприбор» начал серийный выпуск катушечного магнитофона «Астра-4». Конструкторы разместили на фронтальной панели деревянного корпуса сразу три...

Почему в Москве двигали каменные дома целиком и как их снимали с фундамента

Некоторые московские дома переезжали на новое место вместе с жильцами и мебелью в квартирах. Здания сдвигали на десятки метров, сохраняя лестницы, перекрытия и работу инженерных сетей. Под...