Samsung готовит самое большое складное устройство Galaxy с 17-дюймовым экраном

Samsung готовит необычное складное устройство с экраном диагональю 17 дюймов. По предварительным данным, новинка сможет превращаться из большого дисплея в компактный планшет, а по формату будет находиться где-то между привычными планшетами и ноутбуками. О разработке сообщил корейский инсайдер kro в социальной сети X.

Первые сведения о проекте появились еще в августе. Тогда сообщалось, что компания рассматривает несколько вариантов конструкции и испытывает разные прототипы. Теперь, судя по новой публикации источника, работа над устройством продолжается. Предполагается, что в разложенном виде оно получит 17-дюймовый экран, а после складывания его размер сократится примерно до 8 дюймов. Как именно будет устроен механизм трансформации, пока неизвестно.

Идея складного планшета для бренда не новая. Компания уже показывала похожие разработки на выставках, а слухи о таком устройстве появлялись еще несколько лет назад. Однако теперь проект, похоже, приблизился к практической реализации. Не исключено, что новинку представят в 2027 году. Возможными сроками называют лето или осень, когда производитель традиционно проводит презентации своих складных устройств и новых планшетов.

Пока неизвестно, получит ли устройство название Galaxy Tab Fold и сколько оно будет стоить. Компания также не подтверждала сам факт разработки. Главный вопрос заключается в том, сможет ли производитель предложить достаточно доступное решение: сложная конструкция и большой гибкий экран могут сделать такое устройство заметно дороже обычных планшетов.

Источник: Phonearena