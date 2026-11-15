Умные водонагреватели и масляные радиаторы с тремя режимами нагрева: Signify представила две новые линейки бытовой техники

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Компания Signify расширила ассортимент бытовой техники на индийском рынке, представив водонагреватели EcoLink и масляные радиаторы WinterComfort OFR. Новинки рассчитаны на разные потребности: в первой серии есть компактные проточные устройства и накопительные модели с баками разного объема, а вторая предназначена для обогрева жилых помещений.

Водонагреватели EcoLink выпускаются в нескольких исполнениях. Покупателям предложат модели объемом от 1 до 25 литров. Отдельного внимания заслуживает серия ThermoQuad Smart, представители которой поддерживают управление через приложение.

Накопительные устройства получили пятизвездочный рейтинг энергоэффективности по классификации индийского Бюро по энергоэффективности. Производитель также предусмотрел защиту от коррозии и систему безопасности, которая предотвращает перегрев и работу без воды. Мощность нагревательных элементов составляет 2 кВт.

Вторая новинка представляет собой семейство масляных обогревателей. В него вошли цифровые и аналоговые версии с разным количеством секций. Старшая аналоговая модель оснащена 13 секциями, тогда как цифровой вариант получил 11. Для управления предусмотрены регулируемый термостат и несколько режимов работы.

Пользователям доступны три уровня нагрева: 1000, 1500 и 2500 Вт. В аналогических версиях предусмотрен дополнительный нагревательный элемент, благодаря которому общая мощность достигает 2900 Вт. У цифровой модели максимальный показатель составляет 2700 Вт. Для перемещения по комнате обогреватели оснащены колесиками.

В Индии проточные водонагреватели EcoLink оценили от 65 долларов США, накопительные модели — от 150 долларов США. Масляные радиаторы поступят в продажу по цене от 180 долларов США. Приобрести устройства можно будет через площадки Signify и Amazon India, а также в авторизованных магазинах.

Источник: Gadgets360