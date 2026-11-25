Некоторое время казалось, что 16 ГБ оперативной памяти вот-вот станут новым стандартом для доступных ПК. Однако текущий дефицит памяти грозит вернуть ситуацию на несколько лет назад. Уже наблюдаются попытки нормализовать 8 ГБ оперативной памяти в современных компьютерах, и это касается не только MacBook Neo от Apple. Теперь ASUS предупреждает, что рост стоимости памяти может привести к возврату к этому объему в бюджетных и среднеценовых Windows-компьютерах, и компания заявляет о совместной работе с Microsoft для смягчения этой перспективы.

Автор: KandooAI / RunDiffusion · Juggernaut XL v2 Источник: huggingface.co

В августе Microsoft заявила об оптимизации Windows 11 для ПК с объемом оперативной памяти всего в 8 ГБ, уделяя особое внимание снижению занимаемой операционной системой памяти. В начале этого месяца компания представила ряд улучшений производительности, включая повышение отзывчивости на 20%, ускорение многозадачности до 40% в тестах и снижение использования памяти.

Степень сотрудничества Microsoft с партнерами по производству оборудования для обеспечения жизнеспособности конфигураций на 8 ГБ в бюджетном и среднем ценовых сегментах ПК оставалась неизвестной. Сопредседатель ASUS С.И. Сюй пролил свет на это сотрудничество во время последнего финансового отчета компании.

По словам Сюя, возложение всей нагрузки по росту стоимости памяти исключительно на потребителей нереально в нижнем ценовом диапазоне. Вместо этого ASUS рассматривает возможность снижения объема оперативной памяти в некоторых системах для контроля над ценами. «Раньше средне- и низкоуровневые машины все еще оснащались 16 ГБ памяти, но теперь из-за роста цен на память они могут перейти к 8 ГБ», — заявил Сюй.

Более интересно то, что Сюй раскрыл информацию о прямой работе ASUS с Microsoft над этой проблемой. «Мы работали с Microsoft над этим вопросом. Старая спецификация в 16 ГБ была направлена на обеспечение пользовательского опыта. В новой операционной системе Microsoft внесла коррективы, благодаря которым даже 8 ГБ могут обеспечить приемлемый опыт», — добавил Сюй.

ASUS применяет различные стратегии в зависимости от сегмента рынка. В премиальном сегменте компания смогла переложить возросшие затраты на память на покупателей, тогда как бюджетные и среднеценовые системы могут столкнуться с необходимостью снижения объема оперативной памяти для поддержания конкурентоспособных цен. Представитель ASUS не уточнил, какие именно модели могут вернуться к 8 ГБ или когда такие конфигурации появятся в продаже, хотя системы с 8 ГБ уже доступны от других производителей.

Текущая ситуация на рынке сохранится до тех пор, пока проблема с памятью не будет решена. Как сообщалось ранее в этом месяце, Apple и Team Group независимо друг от друга предупредили о том, что дефицит и высокие цены еще далеки от пика, и говорить об их снижении преждевременно.

Источник: hothardware