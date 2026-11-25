Ограничить использование новейшей памяти в смартфонах Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra Samsung может из-за роста цен на микросхемы, вызванного бумом искусственного интеллекта. Производители дата-центров активно закупают память для ИИ-систем, сокращая доступность компонентов для потребительской электроники. В результате даже владельцам будущих флагманов Samsung, возможно, придётся доплачивать за конфигурации с наиболее быстрыми комплектующими.

По данным SamMobile, стандартные Galaxy S27 и S27+ должны получить 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопители UFS 4.1 во всех вариантах. Такая же комбинация ожидается в Galaxy S27 Pro с накопителями на 256 и 512 ГБ. Только версия Pro на 1 ТБ, согласно утечке, получит 16 ГБ LPDDR6 и UFS 5.0.

Galaxy S27 Ultra, по той же информации, получит более интересное разделение. Базовая версия на 256 ГБ останется с LPDDR5X и UFS 4.1. Вариант на 512 ГБ уже сможет рассчитывать на LPDDR6 и UFS 5.0, а модель с накопителем на 1 ТБ получит ещё и 16 ГБ оперативной памяти. Получается, что даже внутри линейки Ultra Samsung может использовать комплектующие разных поколений.

Переход на новые стандарты обещает заметный технический выигрыш. Накопители UFS 5.0 обеспечивают последовательное чтение со скоростью до 10,8 ГБ/с и запись до 9,5 ГБ/с. По данным Samsung, они также потребляют примерно на 40% меньше энергии по сравнению с UFS 4.1. Однако пока речь идёт об утечке: Samsung не подтверждала ни конфигурации Galaxy S27, ни решение ограничить новые компоненты. Предполагаемая причина — подорожание памяти и конкуренция со стороны ИИ-дата-центров, а не официально объявленная стратегия компании.

Источник: gizmochina