Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Немецкая компания Nubert выпустила компактную Hi-Fi-связку, в которой усилитель мощности выдаёт 500 Вт суммарно при ширине корпуса всего 27 см. Комплект состоит из предварительного усилителя nuControl X-c со встроенным музыкальным стримингом и стереоусилителя nuPower D-c. Оба устройства пополнили линейку Ambient Line.

Усилитель nuPower D-c построен на технологии Class D и выдаёт по 250 Вт на канал при нагрузке 4 Ом. При переключении в мостовой монофонический режим мощность достигает 400 Вт. В конструкции используются усилительные модули Hypex nCore и операционные усилители Burr-Brown. По заявлению производителя, коэффициент нелинейных искажений составляет 0,003%, а отношение сигнал/шум достигает 112 дБА.

Предварительный усилитель nuControl X-c отвечает за подключение источников звука и обработку сигнала. Он поддерживает Spotify Lossless, Tidal Connect, Qobuz, Deezer, AirPlay 2 и Roon Ready. Предусмотрен фонокорректор для проигрывателей винила с картриджами MM и MC, а также HDMI eARC. Устройство декодирует Dolby Atmos и DTS: X, позволяя собрать домашний кинотеатр конфигурации до 7.1.4. Система X-Room Calibration Advanced дополнительно корректирует звучание с учётом акустики помещения: в диапазоне 20-300 Гц доступны изменения от −40 до +18 дБ.

За компактность придётся заплатить отдельно: nuControl X-c оценён в 1390 евро, а nuPower D-c — в 1090 евро. Полная стоимость связки составляет 2480 евро. По данным производителя, поставки запланированы на 48-ю календарную неделю 2026 года. При этом речь идёт не о замене полноразмерной аппаратуры: компактные модели предлагают меньшие габариты и более доступную цену, сохраняя возможности подключения современных цифровых источников и многоканальных аудиосистем.

Источник: fairaudio