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Китай разработал авиационный поршневой двигатель для тяжёлых беспилотников, которому не нужен авиационный бензин: Yousun DB626 работает на обычном дизельном топливе и авиационном керосине. Силовая установка мощностью 190 кВт рассчитана на продолжительные полёты и эксплуатацию в сложных условиях, включая высокогорье.

За разработку отвечает компания Anhui Haery Aviation Power. Новый двигатель получил шесть цилиндров вместо четырёх у предшественника DB416. Он использует воспламенение топлива от сжатия, как дизельный мотор, систему впрыска Common Rail и турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха. Такая схема позволяет применять более доступное тяжёлое топливо, которое проще хранить и перевозить, чем авиационный бензин.

DB626 способен сохранять максимальную продолжительную мощность на высоте до 4000 метров, а предельная высота эксплуатации достигает 12 000 метров. Производитель также заявляет межремонтный ресурс свыше 1000 часов и работу при температурах от −40 до +71 °C. Помимо дизеля, двигатель может использовать авиационный керосин марок RP-3 и RP-5.

Публичную премьеру DB626 компания готовит на выставке Airshow China 2026, которая пройдёт с 7 по 13 декабря в Чжухае. Предшественник DB416 уже проходил испытания на китайском беспилотнике CH-4 Rainbow. Теперь разработчик расширяет линейку тяжёлых авиационных двигателей, рассчитанных на беспилотные аппараты большего размера.

Источник: interestingengineering